「チームに関われていない。チームが理想とするプレーができていなかった」J3福島ユナイテッドFCのFW三浦知良（カズ、59）が「プレ還暦シーズン」を終えた。カズは6月7日、ホームのとうスタで行われた百年構想リーグプレーオフ第2戦のFC琉球戦に先発出場。前半21分までプレーしたが、攻撃では見せ場を作れなかった。チームは1-1からのPK戦5-4で勝ち、33位でシーズン終了。今季6試合出場無得点のカズは、J2昇格を目指す「還暦シー