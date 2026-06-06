NHKの桑子真帆アナウンサーが、第1子を妊娠したことがわかった。出産予定は今秋だという。「6月6日にサンケイスポーツが報じています。夫は俳優の小澤征悦（ゆきよし）さん。小澤さん52歳、桑子アナ39歳、結婚5年めです。桑子アナは現在、ニュース・報道ドキュメンタリー番組『クローズアップ現代』に出演していますが、安定期に入っていることもあり、出演は続けるようです」（芸能担当記者）桑子アナは7月ごろから産休に入