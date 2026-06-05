メッシ、ヤマル、久保建英などが無料で獲得可能コナミデジタルエンタテインメントは4日、『eFootball』においてサッカーの祭典を記念した特別なキャンペーン「The Football Festival Campaign」の開始を発表した。開催期間は7月23日までとなる。期間中、ゲームにログインするだけで「Show Time:リオネル メッシ」「ShowTime:ラミネ ヤマル」や、アディダスとコラボした「ShowTime:久保建英」が無料で獲得できる。また、好きな