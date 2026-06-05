メッシ、ヤマル、久保建英などが無料で獲得可能

コナミデジタルエンタテインメントは4日、『eFootball』においてサッカーの祭典を記念した特別なキャンペーン「The Football Festival Campaign」の開始を発表した。

開催期間は7月23日までとなる。

期間中、ゲームにログインするだけで「Show Time:リオネル メッシ」「ShowTime:ラミネ ヤマル」や、アディダスとコラボした「ShowTime:久保建英」が無料で獲得できる。また、好きなナショナルチームを選択してグループリーグから優勝を目指す大会イベント「International Cup 2026」も開催される。

さらに、本田圭佑が新レジェンド「Epic:本田圭佑」として初登場するほか、「Epic:香川真司」「Epic:長谷部誠」などを含むスペシャル選手リストも登場する。友達招待キャンペーンやフレンドマッチキャンペーンも開始され、5名の友達と対戦することで「Epic: スティーブン ジェラード」を獲得できる。

初登場となる本田圭佑は、自身の能力値アップをかけたチャレンジ動画やスペシャルインタビュー動画が『eFootball 』公式YouTubeチャンネルで公開中だ。本田は決定力「88」、プレースキック「93」、カーブ「82」という自身の能力値を見て「あまり不満はないです」としつつ、「僕の認識と世間の認識が違うなと思うのは、『決定力』『プレースキック』『カーブ』にイメージがいっちゃってるんだな」とコメント。そのうえで「ボールキープ、キック力、あとはフィジカルコンタクト。この辺が自分の強みだという認識がある」と語っていた。（FOOTBALL ZONE編集部）