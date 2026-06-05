6月2日、俳優の福士蒼汰が自身のInstagramを更新。5月29日から公開されている映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』のオフショットを公開し、その激変ぶりに注目が集まっている。福士は投稿で《犯罪集団のBOSSを演じました》と報告。さらに《気づいてもらえなくて嬉しいです》と綴り、これまでのイメージを覆す役作りが反響を呼んでいることを明かした。「公開された写真は全15枚。そのなかでも、とくに目を引いたのが1枚めです。赤い