ユニクロの公式インスタグラムアカウントが、コペンハーゲン発のラグジュアリーブランド「セシリー バンセン（Cecilie Bahnsen）」とコラボレーションした「UNIQLO and Cecilie Bahnsen」2026年春夏コレクションのアイテムを紹介しています。【画像】かわいい…！シャーリングやフリルにときめく「セシリー バンセン」コラボ（9枚）「セシリー バンセン」とユニクロのコラボ公式アカウントは、「大人も着やすいシャーリング