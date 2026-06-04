6月3日、フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな）がXを更新。料理人のように作務衣を着て、キュウリに包丁を入れる写真を投稿した。「タイトルには《えっ指切りそうすぎる手前の写真》とあります。そのタイトルどおり、キュウリに添えた左手の指が、包丁の刃先の下にありました。このまま切れば、堀江さんの指も無事とは思えない様子でした」（芸能担当記者）Xのフォロワーからは《包丁さばき要練習ですね》《指先は、中に入れな