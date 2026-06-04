2025年度おこなわれた国勢調査の速報値によりますと、県の人口は67万5489人で、5年前の調査と比べて減少数・減少率とも過去最大となりました。県によりますと、2025年10月1日時点の県人口は、男性が32万3052人、女性が35万2437人のあわせて67万5489人でした。1920年の国勢調査開始以来、2番目に少ない人口です。前回、5年前の調査と比べて減少数・減少率とも過去最大でした。市町村別にみると、人口が最も多いのは徳島市で24万1075