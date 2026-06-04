Fivotが提供するキャッシュレスアプリ「IDARE（イデア）」は、前月の平均残高に応じて特典内容が変わる4段階のランクプログラム「IDAREランク」を、7月1日から導入する。ランクと特典の内容は、プラチナ（前月平均残高70万円以上）は年率2.2％のボーナスポイントを付与・海外事務手数料無料、ゴールド（同30万円以上70万円未満）は年率2.0％・海外事務手数料1.0％、シルバー（同5万円以上30万円未満）は年率1.5％・海外事務手数料2