多次元制御機構よだかが7月1日、1stフルアルバム『LAPLACEL』をリリースする。同アルバムの収録曲が発表となった。アルバム『LAPLACEL』には、メジャーデビューEPの表題曲「オデッセイ」、TVアニメ『また殺されてしまったのですね、探偵様』のオープニングテーマとして書き下ろした「スターダスト・エウレカ」、多次元制御機構よだかとして初めて制作した楽曲「夜間飛行」、インディーズ時代のシングル曲「スピン」に加え、こちら