2026年3月16日、沖縄県・辺野古沖で小型船2隻が転覆し、高校2年生の女子と船長が亡くなった事故。6月2日、記者団の質問に応じた沖縄県の玉城デニー知事は、被害に遭った女子高生の父親が『note』で知事に対して投げかけた質問について聞かれ、「見てはいないけども、そういうようなお話がある、質問があるとは聞いている」と発言した。この発言を、実業家でタレントのひろゆき氏が問題視して、話題となっている。「2日にXを更新