【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SixTONESの高地優吾（「高」は、はしごだかが正式表記）とTEAM NACSの戸次重幸がタッグを組むリアルドキュメント旅番組『ワイルドトリッパー!!』。そのシーズン2が7月3日より配信開始となることが決定し、番組キービジュアルも公開された。 ■7月3日より配信開始！鹿児島県最南端の町からスタート 今回解禁となったキービジュアルでは、シーズ