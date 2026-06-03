SixTONES髙地優吾出演『ワイルドトリッパー!!』シーズン2配信日決定＆キービジュアル解禁

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SixTONESの高地優吾（「高」は、はしごだかが正式表記）とTEAM NACSの戸次重幸がタッグを組むリアルドキュメント旅番組『ワイルドトリッパー!!』。そのシーズン2が7月3日より配信開始となることが決定し、番組キービジュアルも公開された。

■7月3日より配信開始！鹿児島県最南端の町からスタート

今回解禁となったキービジュアルでは、シーズン1の北海道を経験し、より逞しく成長した高地らの姿が印象的に映し出されている。

また、背景はシーズン2の新ルールである“越境”を象徴する断崖がそびえ立ち、これから始まるあらたな旅への期待が高まるビジュアルに仕上がった。

(C)Storm Labels

■番組情報

Prime Video『ワイルドトリッパー!! SEASON2』

07/03（金）独占配信（国内）スタート

【配信スケジュール】

#1・#2 07/03（金）0:00

#3・#4 07/10（金）0:00

#5・#6 07/17（金）0:00

#7・#8 07/24（金）0:00

#9・#10 07/31（金）0:00

出演：高地優吾（SixTONES）、戸次重幸（TEAM NACS）

ジュニア出演者：菅田琳寧、元木湧、松尾龍、大西風雅、真弓孟之、千井野空翔、竹村実悟

(C)Storm Labels Inc.

■『ワイルドトリッパー!!』シーズン2 あらすじ

『ワイルドトリッパー!!』シーズン2は、鹿児島県の最南端の町からスタート。

高地優吾（SixTONES）と元木湧、大西風雅（ジュニア）が目隠しを外すと、そこには美しい海が広がっていた。

1回のミッションエリアが“ひとつの県”にまで広がったことで、難易度は大幅アップ。3人は鹿児島の“地形”を把握するところから始めることになる。人通りのほとんどない道中、偶然出会った地元の人が車でミッション地点まで送ってくれることになったのだが、いざ乗ろうとした瞬間、衝撃の事実が発覚。果たして、最南端の町から高地たちはどう移動するのか。『ワイルドトリッパー!!』らしい旅の展開に思わず息を呑む。

■関連リンク

『ワイルドトリッパー!!』番組サイト

http://sp.storm-labels.co.jp/wildtripper/

SixTONES OFFICIAL SITE

https://www.sixtones.jp/

https://starto.jp/s/p/artist/42