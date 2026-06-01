「恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活」episode20~最悪のトイレ体験~より【漫画】これが「最悪なトイレ」での出来事だ…本編をイッキ読み働く自分の身に降りかかった出来事を哀愁ただようタッチの漫画にし、X(旧Twitter)で発信している青木ぼんろ(@aobonro)さん。ウォーカープラスでは、青木さんの日常を｢恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活｣と題して届けている。今回は、