「トイレの使い方は人間性が出る…？」水滴が飛び散った公衆トイレの床にガッカリ…｢トイレには神様がいる｣と思って使うワケ【作者に聞く】

「トイレの使い方は人間性が出る…？」水滴が飛び散った公衆トイレの床にガッカリ…｢トイレには神様がいる｣と思って使うワケ【作者に聞く】