メガネブランドのZoff(ゾフ)がゲーム「ドラゴンクエスト」シリーズの40周年を記念し、アイウェアコレクション「Zoff｜DRAGON QUEST」を2026年6月5日(金)に全国のZoff店舗および公式オンラインストアで発売する。先行予約は2026年5月27日より公式オンラインストアで受け付けている。【画像】「スライム モデル」のフレームには、スライムがさりげなくデザインされており、ファンの心をくすぐる仕様になっている2026年6月5日(金)発売