Zoff×ドラゴンクエスト、40周年記念アイウェアが登場！モンスターや勇者装備をモチーフにしたメガネ＆サングラスが6月5日発売
メガネブランドのZoff(ゾフ)がゲーム「ドラゴンクエスト」シリーズの40周年を記念し、アイウェアコレクション「Zoff｜DRAGON QUEST」を2026年6月5日(金)に全国のZoff店舗および公式オンラインストアで発売する。先行予約は2026年5月27日より公式オンラインストアで受け付けている。
【画像】「スライム モデル」のフレームには、スライムがさりげなくデザインされており、ファンの心をくすぐる仕様になっている
「ドラゴンクエスト」シリーズは、プレイヤー自身が主人公となり、世界を脅かす魔王を倒すために壮大な冒険物語をひもといていく、日本を代表するロールプレイングゲーム(RPG)。1986年に発売されたファミリーコンピュータ用ソフト「ドラゴンクエスト」から、2017年に発売された「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて」まで、一貫した王道のRPGの世界観を守りながら、新しい遊びの創造に挑戦を続けている。
「Zoff｜DRAGON QUEST」では、ドラゴンクエスト40周年を記念して、冒険の記憶を呼び起こすモチーフを随所に落とし込んだアイウェアコレクションを展開する。スライムやはぐれメタルをはじめとする各モンスターの特徴をさりげなく盛り込んだデザインの「モンスター」コレクションや、シリーズを代表するロトの装備と天空の装備をモチーフにした「ゆうしゃ」コレクション、シリーズを象徴するアイテムをデザインに落とし込んだWeb限定シリーズ「アイテム」コレクションなど、世代を超えて愛され続ける冒険の世界観を日常で楽しめるラインナップがそろう。
雑貨コレクションでは、メガネ拭きやメガネケース、マスコットクリーナー、グラスホルダーなど、スライムの仲間たちを中心としたメガネグッズを展開する。
■商品概要
「Zoff｜DRAGON QUEST」
・メガネ：8型9種(内EC限定2型2種)1万1100円〜1万6600円(セットレンズ代込)
・サングラス：4型5種(内EC限定3型4種)1万1100円〜1万3300円
※サングラスは+3300円〜で度付きレンズへの変更が可能。
※すべてのメガネとサングラスにオリジナルケースとメガネ拭き付き。
【雑貨アイテム】
・メガネ拭き：900円〜1500円、メガネケース：2000円、グラスホルダー：2500円、マスコットクリーナー：2500円
取扱店舗はZoff店舗(アウトレット店を除く)、Zoff公式オンラインストアほか
■商品詳細
■モンスター
スライム モデル
スライムをラバー素材で表現。サイドのメタルパーツとテンプルエンドにスライムをデザイン。
スライム サングラス モデル
特許構造「SNAP GRIP」をスライムカラーにして搭載。フロントピンとテンプルエンドにスライムをデザイン。
はぐれメタル モデル
メガネを外すことなく手元にサッとピントを合わせやすい跳ね上げ構造なのもうれしい。ヨロイのはぐれメタルとテンプルエンドのあぶく模様がポイント。
スライムナイト モデル
右手の剣と左手の盾をサイドパーツで再現。スライムをラバー素材で表現して、テンプルエンドにスライムをデザイン。
ゴーレム モデル
テンプルの内側には特徴的なゴーレムの目。外側は代名詞の腕と拳を表現。
ベビーパンサー モデル
サイドパーツの肉球とテンプルエンドの尻尾でベビーパンサーを表現。シェイプも丸くかわいらしいデザイン。
■ゆうしゃ
ロトの勇者 モデル
テンプルの中にロトの剣が刺さっているように表現。テンプルエンドには盾をデザイン。
天空の勇者 モデル
テンプルの上から天空の剣が被さっているように表現。テンプルエンドには盾をデザイン。
■アイテム
ラーのかがみ モデル
真実を映し出す、ラーのかがみをデザインに落とし込んだサングラス。光沢のあるレンズでミラーを表現。
まほうのカギ モデル
テンプルに入れ込んだまほうのカギで扉が開く様子をテンプルの開閉で表現。
付属品(オリジナルケース・メガネ拭き)
すべてのメガネとサングラスに、メガネスライムと周年ロゴをプリントしたケースと「めがねだいじに」が入ったオリジナルコマンド柄のメガネ拭きがセット。
■アクセサリー
スライムやはぐれメタルなどのキャラクターをモチーフにしたメガネ拭き、メガネケース、マスコットクリーナー、グラスホルダーを展開している。
40年の歴史を刻んだドラゴンクエストの世界観を、メガネやサングラスという身近なアイテムで再現したコレクション。ファンならずとも目を引く、ユニークなアイウェアコレクションをこの機会にチェックしよう。
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※商品画像はすべてイメージです。
【画像】「スライム モデル」のフレームには、スライムがさりげなくデザインされており、ファンの心をくすぐる仕様になっている
「Zoff｜DRAGON QUEST」では、ドラゴンクエスト40周年を記念して、冒険の記憶を呼び起こすモチーフを随所に落とし込んだアイウェアコレクションを展開する。スライムやはぐれメタルをはじめとする各モンスターの特徴をさりげなく盛り込んだデザインの「モンスター」コレクションや、シリーズを代表するロトの装備と天空の装備をモチーフにした「ゆうしゃ」コレクション、シリーズを象徴するアイテムをデザインに落とし込んだWeb限定シリーズ「アイテム」コレクションなど、世代を超えて愛され続ける冒険の世界観を日常で楽しめるラインナップがそろう。
雑貨コレクションでは、メガネ拭きやメガネケース、マスコットクリーナー、グラスホルダーなど、スライムの仲間たちを中心としたメガネグッズを展開する。
■商品概要
「Zoff｜DRAGON QUEST」
・メガネ：8型9種(内EC限定2型2種)1万1100円〜1万6600円(セットレンズ代込)
・サングラス：4型5種(内EC限定3型4種)1万1100円〜1万3300円
※サングラスは+3300円〜で度付きレンズへの変更が可能。
※すべてのメガネとサングラスにオリジナルケースとメガネ拭き付き。
【雑貨アイテム】
・メガネ拭き：900円〜1500円、メガネケース：2000円、グラスホルダー：2500円、マスコットクリーナー：2500円
取扱店舗はZoff店舗(アウトレット店を除く)、Zoff公式オンラインストアほか
■商品詳細
■モンスター
スライム モデル
スライムをラバー素材で表現。サイドのメタルパーツとテンプルエンドにスライムをデザイン。
スライム サングラス モデル
特許構造「SNAP GRIP」をスライムカラーにして搭載。フロントピンとテンプルエンドにスライムをデザイン。
はぐれメタル モデル
メガネを外すことなく手元にサッとピントを合わせやすい跳ね上げ構造なのもうれしい。ヨロイのはぐれメタルとテンプルエンドのあぶく模様がポイント。
スライムナイト モデル
右手の剣と左手の盾をサイドパーツで再現。スライムをラバー素材で表現して、テンプルエンドにスライムをデザイン。
ゴーレム モデル
テンプルの内側には特徴的なゴーレムの目。外側は代名詞の腕と拳を表現。
ベビーパンサー モデル
サイドパーツの肉球とテンプルエンドの尻尾でベビーパンサーを表現。シェイプも丸くかわいらしいデザイン。
■ゆうしゃ
ロトの勇者 モデル
テンプルの中にロトの剣が刺さっているように表現。テンプルエンドには盾をデザイン。
天空の勇者 モデル
テンプルの上から天空の剣が被さっているように表現。テンプルエンドには盾をデザイン。
■アイテム
ラーのかがみ モデル
真実を映し出す、ラーのかがみをデザインに落とし込んだサングラス。光沢のあるレンズでミラーを表現。
まほうのカギ モデル
テンプルに入れ込んだまほうのカギで扉が開く様子をテンプルの開閉で表現。
付属品(オリジナルケース・メガネ拭き)
すべてのメガネとサングラスに、メガネスライムと周年ロゴをプリントしたケースと「めがねだいじに」が入ったオリジナルコマンド柄のメガネ拭きがセット。
■アクセサリー
スライムやはぐれメタルなどのキャラクターをモチーフにしたメガネ拭き、メガネケース、マスコットクリーナー、グラスホルダーを展開している。
40年の歴史を刻んだドラゴンクエストの世界観を、メガネやサングラスという身近なアイテムで再現したコレクション。ファンならずとも目を引く、ユニークなアイウェアコレクションをこの機会にチェックしよう。
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
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