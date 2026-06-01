5月31日、嵐が、東京ドームでラストライブを開催し、大きな反響を呼んだ。最後には、5人からファンへのメッセージが読み上げられたが、二宮和也の“タブー破り”が注目を集めている。嵐は2020年末にグループでの活動を休止。しかし、2026年3月の北海道公演から最後の5大ドームツアーを開催し、今回の東京ドーム公演をもって活動を終了することになった。「全33曲約3時間半の公演となり、ライブの最後に5人のあいさつがおこなわ