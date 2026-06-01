7月スタートの連続ドラマ『GTO』（フジテレビ系）で、俳優の反町隆史演じる元暴走族の熱血教師・鬼塚英吉が受け持つ1年B組の生徒キャスト28名が、5月31日、明らかになった。そのなかに、YouTuberカジサックことお笑いコンビ「キングコング」梶原雄太の長女である梶原叶渚（かんな）の名前があり、早くも話題になっている。「1998年に放送され社会現象級のヒットとなった『GTO』は、鬼塚が破天荒なやり方で生徒たちの問題に向き