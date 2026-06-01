イッチャマンさんの漫画「父が残したもの」がインスタグラムで1万1000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む亡くなった父が実家の玄関に置いていたイスを、思い出として自宅に持ち帰りました。しばらくして、そのイスに座ってみたら…という内容で、読者からは「泣く準備をしていたのに！」「最高のサプライズですね」などの声が上がっています。泣ける話かと思いきや…読者も思わずクスッイッチ