昨季、パ・リーグで20盗塁以上を記録したのは8人…その傾向はパ・リーグでは昨季、ソフトバンクの周東佑京外野手をはじめ、8人が20盗塁以上をマーク。実績では3年連続盗塁王の周東が頭ひとつ抜けているが、その他の選手もトップを狙える実力を秘めている。ここでは、盗塁に関するデータ（二塁への盗塁のみを対象）をもとに、昨季活躍が光った8人の特徴を取り上げる。昨季のデータによると、リーグ全体の傾向として、試合序盤の