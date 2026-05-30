3回の第2打席でウィーラーから10号…今季4度目の1試合3安打【MLB】ドジャース 4ー2 フィリーズ（日本時間30日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は29日（日本時間30日）、本拠地フィリーズ戦に「1番・指名打者」で出場。3回に2戦連発となる10号ソロを放つなど、4打数3安打1打点で勝利に貢献した。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「いい兆候」と大谷を称えた。2-0で迎えた3回の第2打席、大谷はウィーラーが投じた低めの