キン肉マンの日を記念して、『キン肉マン』完璧超人始祖編のアニメ全23話を、YouTubeにて期間限定配信することが決定した。原作の『キン肉マン』は、作者ゆでたまご（原作シナリオ担当・嶋田隆司と作画担当・中井義則）によって『週刊少年ジャンプ』（集英社）で1979年に連載を開始。現在も『週刊プレイボーイ』『週プレNEWS』（いずれも集英社）へ籍を移し連載中。シリーズ累計は7700万部を突破している大人気コミックで、現在最