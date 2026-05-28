去年11月、大分市佐賀関で発生した大規模火災を受けて、市が計画する復興市営住宅について、足立市長は、改めて集合住宅形式で整備を進める考えを示しました。 【写真を見る】佐賀関の火災復興住宅「集合住宅形式」で整備へ建設地は高台のテニスコート跡地大分 市が建設を計画する復興市営住宅は、これまで集合住宅を提案する市に対し、被災者からは戸建ての建設を求める声もあがっていました。 こうした中、市は24日