ハーマンインターナショナル株式会社は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランドであり、日本においてワイヤレススピーカー8年連続販売台数No.1※1に輝く「JBL」より、ポータブルBluetoothスピーカー「JBL Charge Essential 3 SE」を2026年6月3日（水）にJBLオンラインストア、JBL公式楽天市場店、JBL公式Yahoo!店およびAmazon JBL公式ストアにて限定発売する。※仕様や価格は変更となる場合がある。■コス