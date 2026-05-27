INI・藤牧京介が、公式YouTubeチャンネルで展開するメンバープロデュース企画「INI STUDIO」にて、ソロ楽曲「Yourself」のMVを公開した。「Yourself」は、藤牧とDa-iCE・工藤大輝が作詞・作曲を含め共作した楽曲で、5月25日にデジタルリリースされた。グルーヴィーなサウンドに乗せて、新しい挑戦をする人やこれから挑戦したいと思っている人へのエールが込められているという。今回公開されたMVでは、“冴えない自分を変えていく