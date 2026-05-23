銀座コージーコーナー（東京都中央区）が、5月23日から全国の生ケーキ取り扱い店で人気商品「Wシュー（クリーム＆カスタード）」の生クリーム入りホイップクリームを50％増量して販売します。【写真】コレ、クリームあふれてません？50％増量「Wシュー（クリーム＆カスタード）」をもっと見る！同商品はインパクトのある大きさと重さで、ミルク感とコクがある風味豊かなクリームのおいしさを思いっきり堪能しつつ、カスター