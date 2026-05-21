なか卯（東京都港区）の丼・うどんチェーン「なか卯」が、新商品「紀州南高梅おろしうどん」を5月27日午前11時から期間限定で販売します。【え？えっ！】おいしそう！“豪華”新メニュー！オクラ＆かつお節トッピングも！同商品は、大粒で肉厚な和歌山県産・紀州南高梅の梅干しをまるごと1粒のせた一杯。爽やかな酸味が特長の梅だれと、こだわりのしょうゆだれを合わせることで、味に奥行きとキレをプラス。たれに絡んだ