お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が18日、オフィシャルブログを更新。子供たちと眠る微笑ましい朝の様子を公開し、ファンから反響を呼んでいる。 「誠八が撮影していた朝！★」と題して更新したブログで、小原は「ねるとき」と切り出し、「こうめちゃん、誠八は100% 一緒！」「誠希千は自分のベッドと、家族ベッドと、交互？50%！」「お父さんは出張や外食も多いので3〜40%！」と家族の“就寝事情”をユーモアたっぷりにつ