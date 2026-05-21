小原正子、大の字の母と子供たちが眠る朝の寝室ショット公開
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が18日、オフィシャルブログを更新。子供たちと眠る微笑ましい朝の様子を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
「誠八が撮影していた朝！★」と題して更新したブログで、小原は「ねるとき」と切り出し、「こうめちゃん、誠八は100% 一緒！」「誠希千は自分のベッドと、家族ベッドと、交互？50%！」「お父さんは出張や外食も多いので3〜40%！」と家族の“就寝事情”をユーモアたっぷりにつづった。
続けて「まだ家族みんなで寝られる幸せ！」と述べつつ、「今朝は お父さんからのモーニングコールを 誠八がでてくれました」とも明かした。
さらに、小原は「そして撮影していました 笑」「幸せそうです、母」「自撮りもしていた」とつづり、９歳の次男・誠八くんが撮影したという大きなベッドで子どもたちと寄り添いながら手を大きく広げて気持ち良さそうに眠る小原の姿や、横になりながら目を開ける６歳の娘・こうめちゃんの自然体な姿を自撮り風に収めた微笑ましいショットを公開。
最後には「かわいい」と母心をのぞかせ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「家族愛」「いいね！」「こんな光景が懐かしい」「本当に期間限定だから今の間に存分に味わって下さいね」「寝る時まで楽しい」「母、大の字!!」「名カメラマン」「幸せ一杯、のどかなり、鈴木家の朝」「はち君上手」などの声が寄せられている。
「誠八が撮影していた朝！★」と題して更新したブログで、小原は「ねるとき」と切り出し、「こうめちゃん、誠八は100% 一緒！」「誠希千は自分のベッドと、家族ベッドと、交互？50%！」「お父さんは出張や外食も多いので3〜40%！」と家族の“就寝事情”をユーモアたっぷりにつづった。
さらに、小原は「そして撮影していました 笑」「幸せそうです、母」「自撮りもしていた」とつづり、９歳の次男・誠八くんが撮影したという大きなベッドで子どもたちと寄り添いながら手を大きく広げて気持ち良さそうに眠る小原の姿や、横になりながら目を開ける６歳の娘・こうめちゃんの自然体な姿を自撮り風に収めた微笑ましいショットを公開。
最後には「かわいい」と母心をのぞかせ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「家族愛」「いいね！」「こんな光景が懐かしい」「本当に期間限定だから今の間に存分に味わって下さいね」「寝る時まで楽しい」「母、大の字!!」「名カメラマン」「幸せ一杯、のどかなり、鈴木家の朝」「はち君上手」などの声が寄せられている。