米国スターバックス・コーポレーションと、サントリー食品インターナショナル（東京都港区）の「スターバックス」のチルドカップシリーズ期間限定商品「スターバックス ストロベリークラッシュミルク」が5月19日に発売を開始しました。ファミリーマート限定の販売で、希望小売価格は270円（税込み）です。【ヤバイ！】ついに発売！おいしそうな「スターバックス ストロベリークラッシュミルク」！「ストロベリークラッシュミ