アイベック（福岡市中央区）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が「脈ありLINE」に関するアンケート調査を行い、結果を発表しました。【画像】これが《脈アリ》なLINEの特徴！？成人男女が答えた「好きな人へのメッセージ」送り方TOP回答（図解：11枚）9割以上「好きな人へのLINEは他の人と変えている」調査は3月3日、成人男女200人（男女各100人）を対象にインターネットリサーチで実