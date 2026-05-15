アイベック（福岡市中央区）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が「脈ありLINE」に関するアンケート調査を行い、結果を発表しました。

【画像】これが《脈アリ》なLINEの特徴！？ 成人男女が答えた「好きな人へのメッセージ」送り方TOP回答（図解：11枚）

9割以上「好きな人へのLINEは他の人と変えている」

調査は3月3日、成人男女200人（男女各100人）を対象にインターネットリサーチで実施。

まず、「脈あり（好きな人）に送るLINEは他の人と内容が変わりますか？」と質問すると、男性は「変わる」が49人、「どちらかといえば変わる」が42人となり、合計91人が「変わる」と回答しました。

女性は「変わる」が37人、「どちらかといえば変わる」が59人となり、合計96人が「変わる」と回答。男女ともに9割以上が「好きな人へのLINEは他の人と変わる」と認識していることが分かりました。

この結果について同社は、「好意のある相手に対しては、LINEの内容や送り方を意識的に変えている人が多いことが分かりました」とコメントしています。

続いて、「脈ありの相手に送るLINEの変化はどれですか？」と尋ねると、男女ともに最多は「相手の返信速度やテンションに合わせる」で、男性は61人、女性は67人が回答。次いで多かったのは「丁寧な言葉遣いや柔らかい表現を増やす」で男性が53人、女性が56人でした。

その他の回答は、「相手が読みやすい短文や改行を心がける」（男性35人、女性21人）、「返信しやすいように『？』で終わる文章にする」（男性19人、女性27人）、「その他」（男性1人、女性2人）という結果になりました。

同社は「好きな相手とのLINEでは、自分のペースを押し付けるのではなく、相手のテンポや雰囲気に合わせることを重視する人が多い傾向が見られました」と、コメントを寄せています。

皆さんの「脈あり」の相手へのLINEは、他の人と変えていますか……？

