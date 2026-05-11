大分県豊後高田市の小学生が地元の特産品・落花生の種まきに挑戦し、地域の農業について理解を深めました。 【写真を見る】「植えるの難しかった」落花生の産地児童が種まき体験大分・豊後高田市 豊後高田市の呉崎小学校で11日、1年生から3年生まで15人が学校近くの畑を訪れ落花生の種まきを体験しました。 呉崎地区は県内最大の落花生の産地、豊後高田市の中でも特に生産が盛んな地域で、ミネラル分が多い砂地の干拓地を利