「メールはすぐ返すべき？」「遅いと失礼？」「早く返信しなきゃ」など、新入社員だけでなく多くのビジネスパーソンが改めて悩むのがメールの“即レス問題”です。スピードが求められる時代だからこそ、メールの正しいマナーとのバランスが重要です。【要注意】あなたは大丈夫？これがビジネスシーンで「リュック」を使うときにやってはいけない“行為”です！ビジネスでメールをやりとりする際、すぐに返信しないとマナー違