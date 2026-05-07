アストロズ戦で3本塁打【MLB】ドジャース 12ー2 アストロズ（日本時間7日・ヒューストン）ドジャースのアンディ・パヘス外野手は6日（日本時間7日）、敵地でのアストロズ戦で3本塁打5打点の活躍を見せた。大勝に貢献する活躍に、デーブ・ロバーツ監督は「彼は本当に成長した」と絶賛した。パヘスは試合前の時点で6試合連続安打を放つなど打率はリーグ5位の.326。一方で本塁打は20試合出ていなかった。この日は3回にダイキン