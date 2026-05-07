アストロズ戦で3本塁打

【MLB】ドジャース 12ー2 アストロズ（日本時間7日・ヒューストン）

ドジャースのアンディ・パヘス外野手は6日（日本時間7日）、敵地でのアストロズ戦で3本塁打5打点の活躍を見せた。大勝に貢献する活躍に、デーブ・ロバーツ監督は「彼は本当に成長した」と絶賛した。

パヘスは試合前の時点で6試合連続安打を放つなど打率はリーグ5位の.326。一方で本塁打は20試合出ていなかった。

この日は3回にダイキンパークの左翼スタンド看板に当たる豪快な6号3ランを放つと、5回にも左翼席へ7号2ラン、9回には野手登板のサラサールからまた左翼席へ8号ソロを叩き込んだ。

この結果にはロバーツ監督もニンマリ。「結果が出たことは間違いなく良いこと。アンディのプランやプロセスはずっと良かったが、今日は『慎重になりすぎない』という次のステップに進めたと思う。これまでは良いシンカーに対しても、弱い打球になったり、逆方向へゴロになっていたが、今日は球をしっかり見極め、確信を持ってスイングし、ホームランにした」と称えた。

パヘス自身も「ボールはよく見えていましたし、強く叩けていました。ただ、打球が野手の正面を突くことが多かっただけです」と直近の試合を振り返った。

デビュー2年目の昨年は156試合で27本塁打、中堅守備も安定しており、不動のレギュラーに成長。見守ってきたロバーツ監督は「彼は努力家だ。毎日プランを持ち、投手の傾向を研究し、自分のスイングの状態も把握している」と目を細めた。（上野明洸 / Akihiro Ueno）