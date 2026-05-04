先発の大瀬良は3回途中8安打6失点KOで2敗目■DeNA 11ー8 広島（4日・横浜）広島は4日、横浜スタジアムで行われたDeNA戦に8-11で敗れ、DeNAには今季開幕から6戦全敗となった。また昨季から続く同戦の連敗は「9」に伸び、これは1987年以来、39年ぶりの屈辱となった。最高の幕開けだった。初回、先頭の秋山が右前打を放つと、菊池の四球、小園の右前打で無死満塁の好機をつくる。4番の坂倉が甘く入った直球を捉えて右翼席に運ぶ満