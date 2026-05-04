来客用の食器やお出かけ用の服など「たまにしか使わないもの」は、気づけば数が増えて管理の手間がかかりがちに。整理収納アドバイザーのESSEベストフレンズ101メンバーのむらさきすいこさんは、もののもち方を見直したことで、暮らしの満足度も上がりました。今回は、むらさきさんが実際にやめてよかったこと3つをご紹介します。1：「お出かけ用の服」をやめた以前の私は服や靴を多くもっていて、「特別な日の服」や「お出かけ用