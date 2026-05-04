阪神・佐藤は打率4割超など3冠王を独走中■中日 ー 阪神（4日・バンテリンドーム）阪神は4日、バンテリンドームで中日と対戦する。打率.407など打撃主要3部門でセ・リーグのトップに君臨する佐藤輝明内野手は、同球場での今季成績を打率.600としており、中日ファンは「抑えられるわけない」と早くも“白旗”を掲げている。佐藤はここまで打率.407、8本塁打、28打点と3冠王を独走中。そのほか長打率.796や得点圏打率.481、46安