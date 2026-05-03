試合中にロバーツ監督が取材対応■カージナルス ー ドジャース（日本時間3日・セントルイス）ドジャースの佐々木朗希投手は2日（日本時間3日）、敵地で行われたカージナルス戦に先発登板。2回までに許した安打は1本も、40球を投げて3四死球。試合中、インタビューに応じたデーブ・ロバーツ監督は下位打線に対してのボール先行の投球に苦言を呈した。2回途中、ロバーツ監督は、米放送局「FOXスポーツ」のケン・ローゼンタール記