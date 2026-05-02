巨人やソフトバンクでプレーしたアダム・ウォーカーは今季から新潟へ2022年に来日して、早くも5年目を迎えたアダム・ウォーカー外野手。巨人、ソフトバンク、ルートインBCリーグ・神奈川を経て、今季からファーム・リーグに参加するオイシックス新潟に加入し、同リーグ東地区で現在本塁打と打点の“2冠”を誇る。米国出身の34歳だが、「ここが好き」と話す日本でプレーし続けるのには理由がある。リーグ開幕から1か月半。新た