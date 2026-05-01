「B/R Walk-Off」によるトレード予想ホワイトソックス・村上宗隆内野手を、メッツがトレードで獲得を目指す可能性が指摘された。米スポーツ専門メディアのブリーチャー・レポートの野球アカウントである「B/R Walk-Off」が4月30日（日本時間5月1日）に報じたもので、誰もが断れないような「ゴッドファーザー・オファー」を提示すると予想している。村上は開幕から猛打を発揮。一時の不振を乗り越えて3・4月をメジャー最多の12