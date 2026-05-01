25日のカブス戦で宇都宮幹汰さんが始球式を務めたドジャースの佐々木朗希投手が4月30日（日本時間5月1日）、自身のインスタグラムを更新した。本拠地で行われたカブス戦で始球式を務めた宇都宮幹汰さんとの交流を振り返り、思いを綴っている。25日（同26日）に開催されたカブス戦は、佐々木のボブルヘッドナイトとして行われた。この記念すべき一戦で始球式のマウンドに上がったのが、かつての“チームメート”だった宇都宮さ