MLB公式のサラ・ラングス記者が紹介ホワイトソックスの村上宗隆内野手が、メジャー1年目から歴史的な快挙を打ち立てた。4月終了時点でメジャートップタイとなる12本塁打をマーク。実は、直近75年間でわずか4人しかいない大記録を樹立することになった。村上は開幕から3試合連発の衝撃デビューを飾った。その後は不振に陥り、一時は24打席連続ノーヒットにとどまるも、5号が飛び出してから復調した。16日（同17日）のアスレチッ