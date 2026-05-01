観音開きドアと多彩な収納がもたらす利便性クルマ選びの基準は人それぞれですが、限られたサイズの中でどれだけ使い勝手を高められるかという点は、今も昔も変わらず重視されています。とくに日常生活に密接した軽自動車では、その工夫の積み重ねが車両の魅力を大きく左右すると言えるでしょう。【画像】超いいじゃん！ これが“背高すぎ”なダイハツ斬新「“観音開き”軽ワゴン」の姿です！ 画像を見る！（29枚）そうした流