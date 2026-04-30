16日のヤクルトーDeNA戦でバットが川上球審の頭部を直撃日本プロ野球選手会は30日、公式X（旧ツイッター）を更新し、近藤健介会長（ソフトバンク）の声明を発表した。今月16日の試合中にバットが頭部に直撃し、負傷退場した川上拓斗審判員へメッセージを発信した。選手会は「川上拓斗審判員のご快復を願って日本プロ野球選手会会長声明」と題してSNSを更新。近藤会長の「去る4月16日の試合中に負傷され、現在も治療を受け