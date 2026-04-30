西武は相手の暴投でサヨナラ勝利西武の2軍は30日、広島に3-2でサヨナラ勝利を収めた。2回、西武は牧野翔矢捕手の適時打で1点を先制。先発のアラン・ワイナンス投手は、5回まで2安打無失点の快投。しかし6回に2死1、2塁のピンチを招き、失策で1点を失ったところで降板した。あとを受けた宮澤太成投手が適時打を浴び、1-2と逆転された。それでも8回に高松渡内野手の犠飛で同点に追いつくと、9回2死1、3塁から暴投の間に走者が生