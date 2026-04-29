6回先頭の打席でファウルがスミスを襲った【MLB】マーリンズ 2ー1 ドジャース（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地・マーリンズ戦で今季初黒星を喫した。6回9奪三振5安打2失点と好投したものの、味方の援護がなかった。今季5度目の6イニング目。先頭の打席で起きた“珍事”にLA中継局は大笑いしていた。6回先頭のノルビーを2球で追い込むと、4球目に大谷はスイーパーを選択