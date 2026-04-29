山本杏奈さんがSNSで観戦報告人気アイドルグループ「＝LOVE（イコールラブ）」の山本杏奈さんが自身のX（旧ツイッター）を更新し、28日に東京ドームで行われた巨人-広島戦を観戦したことを報告した。“カープ推し”の山本さんが観戦し、チームは11-1で大勝。「勝利の女神でしたね」と歓喜するファンが目立った。山本さんは試合後、「東京ドームいってきたよー！カープこいほー」と鯉のぼりの絵文字つきで投稿。メガホンを持っ